दिल्ली बनी क्राइम राजधानी: ओखला में युवक को चाकू मारकर लूटा, छह नाबालिग पकड़े गए
दिल्ली पुलिस ने चाकू से लैस एक समूह ने 26 वर्षीय व्यक्ति को रोककर उस पर हमला किया। हमलावरों ने मोबाइल फोन लूट लिया था। लूटपाट और चाकूबाजी मामले में छह नाबालिगों को गिरफ्तार किया है।
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दिल्ली पुलिस ने ओखला इलाके में लूटपाट और चाकूबाजी की घटना के मामले में छह नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने छह किशोरों को पकड़ा है। ये किशोर ओखला फेज-III के श्याम नगर स्थित एक डीडीए पार्क में सशस्त्र लूट और हमले में शामिल थे। यह घटना 26 अगस्त को हुई थी।
एक 26 वर्षीय व्यक्ति पार्क के एक अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था। तभी चाकू से लैस एक समूह ने उसे रोका। हमलावरों ने उसे पीटा और चाकू भी मारा। वे उसका सैमसंग गैलेक्सी ए17 5जी मोबाइल फोन लेकर भाग गए। पुलिस ने पीड़ित का एक सैमसंग गैलेक्सी ए17 5जी मोबाइल फोन बरामद किया है। अपराध में इस्तेमाल किए गए दो चाकू भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जांच और कानूनी प्रावधानों के आधार पर मामले में कानून की उचित धाराएं जोड़ी जा रही हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) भी शामिल है।
Delhi Police have apprehended six juveniles involved in an armed robbery and assault in a DDA Park near Shyam Nagar, Okhla Phase-III, officials said.
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The incident took place on August 26, when a 26-year-old man was intercepted by a group armed with knives while he was passing…— ANI (@ANI) August 28, 2026
यह घटना 26 अगस्त को डीडीए पार्क के श्याम नगर क्षेत्र में हुई थी। एक 26 वर्षीय व्यक्ति पार्क के भीतर एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी छह किशोरों के एक समूह ने उसे घेर लिया। उनके पास चाकू थे, जिनसे उन्होंने व्यक्ति पर हमला किया। हमलावरों ने उसे चाकू मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया।
पुलिस ने की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने छह किशोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने पीड़ित का सैमसंग गैलेक्सी ए17 5जी मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए दो चाकू भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) सहित अन्य कानूनी धाराएं जोड़ी जा रही हैं।