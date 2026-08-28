Delhi NCR News: आनंद विहार बस अड्डे पर सामान्य रही भीड़, मेट्रो में बढ़ा दबाव

अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। रक्षाबंधन और ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी के चलते पिछले दो दिनों तक आनंद विहार बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़ के बाद शुक्रवार को स्थिति कुछ सामान्य नजर आई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाली बसों में पिछले दो दिनों की तरह धक्कामुक्की नहीं दिखी। जहां पहले यात्री बसों में चढ़ने के लिए खिड़कियों तक से अंदर घुसते नजर आए थे, वहीं शुक्रवार को कई बसें आधी खाली ही रवाना होती दिखाई दीं।हालांकि, कम दूरी का सफर करने वाले यात्रियों की संख्या आज भी काफी रही। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में जाने वाले यात्रियों के कारण आनंद विहार क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बना रहा। इसका असर दिल्ली मेट्रो पर भी दिखाई दिया। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। स्टेशन पर टिकट लेने के लिए सैकड़ों यात्री कतार में खड़े नजर आए।