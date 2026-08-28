फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court notice to YouTuber who called a judge a murderer.

Delhi NCR News: न्यायमूर्ति को मर्डरर बताने वाले यूट्यूबर को हाईकोर्ट का नोटिस

Fri, 28 Aug 2026 06:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:28 PM IST
विज्ञापन
सैदुलाजब में इमारत गिरने पर वीडियो बनाकर न्यायमूर्ति को कहा था मर्डरर
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सोशल मीडिया यूजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उससे पूछा है कि मई में दिल्ली के सैदुलाजाब में बहुमंजिला इमारत गिरने की घटना को लेकर एक सेवारत न्यायाधीश के खिलाफ बनाए उसके यूट्यूब वीडियो पर क्यों अवमानना की कार्रवाई शुरू न की जाए। न्यायालय ने इन वीडियो को प्रथमदृष्टया अवमाननापूर्ण बताया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने सोशल मीडिया यूजर के सभी खातों को ब्लॉक करने संबंधी 8 जून के आदेश को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, आपत्तिजनक वीडियो की विषय-वस्तु को देखते हुए, जो प्रथमदृष्टया अवमाननापूर्ण हैं, न्यायालय ने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत संज्ञान लेना उचित समझा। तदनुसार, रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि न्यायालय अवमानना (दिल्ली उच्च न्यायालय) नियम, 2025 के नियम 10 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 पर औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। गौरतलब है कि सैदुलाजाब में मई में एक बहुमंजिला इमारत के ढहने के बाद सोशल मीडिया यूजर ने संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ वीडियो जारी किए थे। इन्हीं वीडियो को लेकर न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed