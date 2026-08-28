Delhi NCR News: चाकू घोंपकर मोबाइल लूटने की वारदात 8 घंटे में सुलझाई, छह किशोर पकड़े
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:22 PM IST
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दिल्ली हमला किशोर : आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की ओखला थाना पुलिस ने चाकुओं से वारदात कर मोबाइल लूटने की वारदात को 8 घंटे में सुलझाने का दावा करते हुए छह किशोरों को पकड़ा है। इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल व वारदात में इस्तेमाल दो चाकू बरामद किए हैं। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि ये घटना बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे ओखला फेज-तीन में श्याम नगर के पास हुई। पीड़ित सुब्रत मन्ना (26) हरकेश नगर से लौटते समय अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय छह किशोरों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विनीत कुमार ने कहा कि आरोपियों ने मुन्ना के साथ मारपीट की और उस पर चाकूओं से कई बार किए।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की ओखला थाना पुलिस ने चाकुओं से वारदात कर मोबाइल लूटने की वारदात को 8 घंटे में सुलझाने का दावा करते हुए छह किशोरों को पकड़ा है। इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल व वारदात में इस्तेमाल दो चाकू बरामद किए हैं। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि ये घटना बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे ओखला फेज-तीन में श्याम नगर के पास हुई। पीड़ित सुब्रत मन्ना (26) हरकेश नगर से लौटते समय अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय छह किशोरों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विनीत कुमार ने कहा कि आरोपियों ने मुन्ना के साथ मारपीट की और उस पर चाकूओं से कई बार किए।