Delhi NCR News: दुकान खाली कराने के विवाद में दुकानदार और पत्नी से मारपीट, पड़ोसी मां-बेटे पर प्राथमिकी दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:40 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। शहर थाना अंतर्गत मोती कॉलोनी में दुकान खाली कराने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी मां-बेटे पर दुकानदार और उसकी पत्नी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनुराग और उसकी मां मूर्ति देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
शहर थाना प्रभारी नरेंद्र राणा के अनुसार मोती कॉलोनी निवासी राजेश गोयल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वार्ड-23 में परचून की दुकान चलाता है। पड़ोसी अनुराग और उसकी मां मूर्ति देवी दुकान खाली कराने के लिए दबाव बना रहे थे। इस संबंध में वह बृहस्पतिवार को पुलिस को शिकायत देकर लौटा था। आरोप है कि इसके बाद मूर्ति देवी ने उसकी पत्नी मोनिका अग्रवाल के साथ गाली-गलौज कर बाल खींचे। अनुराग ने राजेश के मुंह पर मुक्का मारा और गाल पर काट लिया। इसके बाद दोनों ने दंपती के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घायल दंपती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से राजेश को नाक में चोट के कारण निजी अस्पताल भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट में एक चोट गंभीर बताई गई है। पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पलवल। शहर थाना अंतर्गत मोती कॉलोनी में दुकान खाली कराने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी मां-बेटे पर दुकानदार और उसकी पत्नी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनुराग और उसकी मां मूर्ति देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
शहर थाना प्रभारी नरेंद्र राणा के अनुसार मोती कॉलोनी निवासी राजेश गोयल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वार्ड-23 में परचून की दुकान चलाता है। पड़ोसी अनुराग और उसकी मां मूर्ति देवी दुकान खाली कराने के लिए दबाव बना रहे थे। इस संबंध में वह बृहस्पतिवार को पुलिस को शिकायत देकर लौटा था। आरोप है कि इसके बाद मूर्ति देवी ने उसकी पत्नी मोनिका अग्रवाल के साथ गाली-गलौज कर बाल खींचे। अनुराग ने राजेश के मुंह पर मुक्का मारा और गाल पर काट लिया। इसके बाद दोनों ने दंपती के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घायल दंपती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से राजेश को नाक में चोट के कारण निजी अस्पताल भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट में एक चोट गंभीर बताई गई है। पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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