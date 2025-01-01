Delhi NCR News: वोट चोरी का आरोपों लगा कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, सीईसी ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग

नूंह। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोमवार को नूंह जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने किया। इस दौरान फिरोजपुर झिरका विधायक इंजीनियर मामन खान, जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान, पूर्व विधायक, पीसीसी सदस्य महताब अहमद सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंके और उनके खिलाफ नारेबाजी की। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस लगातार वोटों की कथित चोरी और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाती रही है।