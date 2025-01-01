Delhi NCR News: डेंगू-मलेरिया की रोकथाम के लिए घर-घर पहुंच रहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें, 956 घरों को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:39 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। डेंगू-मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में घर-घर निरीक्षण और जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीमें शहर और जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में घरों का दौरा कर मच्छरों के पनपने वाले स्थानों की जांच कर रही हैं। अब तक 956 घरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। टीमों की ओर से लोगों को घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और खुले में पानी नहीं रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घरों में रखे पानी के कंटेनरों, कूलर में जमा पानी, छत पर एकत्रित पानी, पानी की टंकियों, एसी की ट्रे और ऐसे अन्य स्थानों की जांच कर रही हैं, जहां पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने की आशंका रहती है। यदि किसी घर में गंदा या जमा हुआ पानी मिलता है तो टीम की ओर से संबंधित परिवार को नोटिस जारी कर साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है कि थोड़ी सी लापरवाही से मच्छरों को पनपने का मौका मिल सकता है और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं।
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जिले में 57 एमपीएचडब्ल्यू की टीमें गठित
स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे जिले में घर-घर निरीक्षण के लिए 57 बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एमपीएचडब्ल्यू) की टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से घरों का निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान आशा कार्यकर्ता भी टीम के साथ रहती हैं। स्वास्थ्य कर्मी घरों में मच्छरों के प्रजनन की स्थिति की जांच करने के साथ लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं।
विभाग का जोर केवल नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को अपने घर और आसपास के क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रखे पानी के बर्तनों और कंटेनरों को ढककर रखें तथा कूलर सहित पानी जमा होने वाले स्थानों को नियमित रूप से साफ करें।
सरकारी और निजी आंकड़ों में डेंगू का केस नहीं
जिला मलेरिया अधिकारी नवीन गर्ग ने बताया कि अभी तक जिले में डेंगू का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के साथ-साथ निजी अस्पतालों से उपलब्ध आंकड़ों में भी फिलहाल डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया है। हालांकि, चिकनगुनिया का एक मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताए जा रहे उपायों को अपनाएं और घरों के आसपास पानी जमा न होने दें।
लापरवाही से बढ़ता है मच्छरों के पनपने का खतरा
स्वास्थ्य विभाग की टीमों का कहना है कि घरों के आसपास लंबे समय तक पानी जमा रहने से मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। कूलर, गमले, पानी के कंटेनर, छत और एसी की ट्रे जैसी जगहों पर जमा पानी की नियमित सफाई जरूरी है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि घर के आसपास कहीं भी पानी जमा दिखाई देने पर उसे तुरंत साफ करें।
डेंगू से बचाव के लिए इन बातों का रखें ध्यान
घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
पानी के कंटेनर और टंकियों को ढककर रखें।
कूलर के पानी को नियमित रूप से बदलकर साफ करें।
छत और अन्य स्थानों पर जमा पानी को तुरंत हटाएं।
पूरी बांह के कपड़े पहनें।
घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें।
परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को भी मच्छरों से बचाव के प्रति जागरूक करें।
इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें
अचानक बुखार, सिरदर्द, शरीर पर रैशेज, जोड़ों में दर्द या शरीर टूटने जैसी शिकायत होने पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर संबंधित डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी गई है।
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