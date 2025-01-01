Delhi NCR News: कीचड़ व जलभराव से बदहाल मुख्य रास्ता, ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:36 AM IST
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रूपनगर नाटोली के लोगों ने कहा- पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बनी रहती है फिसलने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी
बहीन। गांव रूपनगर नाटोली में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुख्य रास्ते पर कीचड़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों को इसी कीचड़ व पानी भरे रास्ते से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह गांव का प्रमुख रास्ता है, जो आगे फरदड़ी गांव की ओर जाता है। ऐसे में गांव के अधिकांश लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मौके पर मिले ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते पर पानी जमा होने के कारण जगह-जगह कीचड़ और फिसलन हो गई है। इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों के फिसलकर गिरने तथा चोटिल होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुखिया का घर भी इसी रास्ते पर है, इसके बावजूद रास्ते से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है।
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लोगों से बातचीत
--- रास्ता काफी समय से बदहाल है। रास्ते पर जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है, लेकिन न तो मुखिया का इस ओर ध्यान जा रहा है और न ही पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। ---फारूक
--- बरसात के मौसम में इस रास्ते से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद पूरा रास्ता पानी से भर जाता है और हालात काफी खराब हो जाते हैं। यह गांव का मुख्य रास्ता होने के कारण रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ---अरसद
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--- स्कूली बच्चों को रास्ते से गुजरने में सबसे अधिक परेशानी होती है। रास्ते में पानी और कीचड़ जमा रहने के कारण कई बार बच्चे फिसल जाते हैं। इससे उनकी स्कूल वर्दी और जूते भी खराब हो जाते हैं। ---सैफ
---रास्ते की समस्या को लेकर मुखिया की ओर से अनदेखी की जा रही है। बरसात का पानी निकालने के लिए ग्रामीणों को खुद ट्रैक्टर और पंपसेट लगाना पड़ता है। रास्ते पर न तो नाली बनी है और न ही पानी निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था है। ---हारिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहीन। गांव रूपनगर नाटोली में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुख्य रास्ते पर कीचड़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों को इसी कीचड़ व पानी भरे रास्ते से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह गांव का प्रमुख रास्ता है, जो आगे फरदड़ी गांव की ओर जाता है। ऐसे में गांव के अधिकांश लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मौके पर मिले ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते पर पानी जमा होने के कारण जगह-जगह कीचड़ और फिसलन हो गई है। इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों के फिसलकर गिरने तथा चोटिल होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुखिया का घर भी इसी रास्ते पर है, इसके बावजूद रास्ते से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है।
लोगों से बातचीत
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