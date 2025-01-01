Delhi NCR News: बाइक की डिग्गी से 3.50 लाख चुराने का आरोपी गिरफ्तार

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हथीन।

हथीन पुलिस ने बाइक की डिग्गी से रुपये चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर चोरी की गई रकम में से दो लाख चार हजार रुपये बरामद किए हैं। थाना प्रभारी नरेश कुमार के अनुसार हुडीथल निवासी ओमप्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका लखनाका में रमला ब्रिक्स उद्योग नाम से ईंट भट्ठा है। 24 सितंबर को भट्ठे पर ईंटों की पेमेंट के लिए तीन लाख 50 हजार रुपये आए थे। उनके मुनीम ने यह रकम बाइक की डिग्गी में रख दी थी। कुछ देर बाद डिग्गी का ताला टूटा मिला और उसमें रखे रुपये गायब थे। भट्ठे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर नौकर गुलाब निवासी लखनाका डिग्गी का ताला तोड़कर रुपये चोरी करता दिखाई दिया। शिकायत के आधार पर हथीन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच अधिकारी हकमुद्दीन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलाब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया। रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने पलवल-आगरा चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से उसके खाते में जमा कराए गए एक लाख 98 हजार रुपये और छिपाकर रखे गए छह हजार रुपये नकद बरामद किए। इस तरह पुलिस ने कुल दो लाख चार हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।