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Noida News: झांकियों ने किया मंत्रमुग्ध

Thu, 08 Oct 2026 08:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:06 PM IST
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The tableaux left everyone spellbound.
यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के तिरथली में चल रही रामायण के मंचन के दौरान कलाकारों की मनमोहक झांकियों ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत गौरी पूजन, पुष्प वाटिका, अहिल्या उद्धार और जनकपुर आगमन के प्रसंगों से हुई। कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों का प्रभावी मंचन कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। झांकियों और कलाकारों के अभिनय को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देर रात तक चले मंचन के दौरान दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।
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