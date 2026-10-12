Noida News: प्राधिकरण ने बढ़ाई कचरा बीनने की मशीन की टेंडर प्रक्रिया

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अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण को इन मशीनों की सुविधा लेने में बाधा आ रही है। कई बार प्रयास के बावजूद कोई एजेंसी इसके लिए तैयार नहीं हो पा रही है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने 240 लीटर क्षमता वाली पांच बैटरी से संचालित मशीनों की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की थी। पहले सात सितंबर को निविदा जारी कर आवेदन मांगे थे। इसके बाद सात अक्तूबर को दूसरी बार निविदा जारी की गई। नौ अक्तूबर को प्री-क्वालीफिकेशन बिड मीटिंग होनी थी। वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से इसे विस्तारित किया गया है। विज्ञापन

अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण को इन मशीनों की सुविधा लेने में बाधा आ रही है। कई बार प्रयास के बावजूद कोई एजेंसी इसके लिए तैयार नहीं हो पा रही है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने 240 लीटर क्षमता वाली पांच बैटरी से संचालित मशीनों की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की थी। पहले सात सितंबर को निविदा जारी कर आवेदन मांगे थे। इसके बाद सात अक्तूबर को दूसरी बार निविदा जारी की गई। नौ अक्तूबर को प्री-क्वालीफिकेशन बिड मीटिंग होनी थी। वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से इसे विस्तारित किया गया है।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण को ग्रीनबेल्ट और सार्वजनिक जगहों पर बिखरी पॉलिथीन और दूसरे कचरे को बीनने के लिए ईवी के साथ मशीन चाहिए। यह मशीन प्राधिकरण के इंजीनियरों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया की तारीख बढ़ाई गई है। ठेकेदारों की अरुचि के कारण प्राधिकरण को यह कदम उठाना पड़ा है। अब प्री-क्वालीफिकेशन बिड 16 अक्तूबर को रहेगी।