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यमुना सिटी (संवाद)। बीआरसी कार्यालय जेवर में सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुद्गल ने की। इसमें विकासखंड के 113 विद्यालयों के एसएमसी अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुद्गल ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

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