Noida News: उधारी के रुपये मांगने पर हमला करने वाला गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:20 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:20 PM IST
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दनकौर (संवाद)। कस्बे में उधारी के रुपये मांगने को लेकर करीब 18 दिन पहले युवक पर लाठी-डंडों से हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। डेरीन गुजरान निवासी मनीष ने 30 अगस्त को पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई विक्की उर्फ विवेक उधारी के रुपये मांगने के लिए गए थे। इस दौरान कस्बा निवासी मेहराज और उसके चार अन्य साथियों ने दोनों भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार, मामले में फरार आरोपी मेहराज को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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