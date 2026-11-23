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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शहर में गश्त और चेकिंग के दौरान पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से तीन युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों को सेक्टर-49 में शमशान घाट के पास नाले की पटरी, सेक्टर-63 में हिंडन पुल के नीचे और सेक्टर-50 में मेघदूतम पार्क के सामने ग्रीन बेल्ट से पकड़ा गया। तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है।पुलिस के अनुसार, सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में शनिवार की रात गश्त के दौरान श्मशान घाट के पास गंदे नाले की पटरी पर एक युवक पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसकी जेब से अवैध चाकू बरामद हुआ। आरोपी की पहचान बदायूं निवासी रितिक पंडित (21) के रूप में हुई है। वह बरौला में ग्रीन फील्ड स्कूल के पास रह रहा था।दूसरी कार्रवाई सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में हुई। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि हिंडन नदी के पुल के नीचे एक युवक चाकू लेकर खड़ा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को पकड़ लिया। इसके पास से तलाशी में चाकू बरामद हुआ। आरोपी की पहचान 25 फुटा रोड निवासी अजय कुमार (33) के रूप में हुई है। वहीं, सेक्टर-49 थाना पुलिस ने रविवार की रात सेक्टर-50 में केंद्रीय विहार गोल चक्कर के पास मेघदूतम पार्क के सामने ग्रीन बेल्ट से लियाकत (45) को गिरफ्तार किया। तलाशी में चाकू मिलने पर आरोपी ने लोगों को डराने-धमकाने के लिए रखने की बात बताई। एडीसीपी अभय कुमार मिश्र ने बताया कि तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।