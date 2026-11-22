संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-75 स्थित आइवी काउंटी निवासी 71 वर्षीय एक बुजुर्ग से 10 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई। आरोप है कि साइबर ठग ने दूसरे व्यक्ति की पहचान बताकर पीड़ित को झांसे में लिया और फर्जी दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली बताकर रकम ट्रांसफर करा ली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुष्पराज कोहली सेक्टर-75 स्थित आइवी काउंटी में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके साथ ऑनलाइन माध्यम से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। आरोप है कि ठग ने उनके पहचान के एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बताकर उनसे संपर्क किया। उसने फर्जी दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जरिये विश्वास में लेकर रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और बैंक लेनदेन की जानकारी जुटाकर आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है।