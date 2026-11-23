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रबूपुरा (संवाद)। रबूपुरा कोतवाली पुलिस ने रविवार देर रात चेकिंग के दौरान तमंचा और कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम गौर यमुना सिटी चौकी क्षेत्र की सेक्टर-20 सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर एक युवक जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। आरोपी की पहचान गांव रौनीजा निवासी नीरज के रूप में हुई।