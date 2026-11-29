संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रविवार को यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान मैनुअल तरीके से 2482 और आईएसटीएमएस कैमरों की मदद से 3965 वाहनों के चालान किए गए। एक दिन में कुल 6447 वाहनों के ई-चालान किए गए, जबकि नौ वाहनों को सीज किया गया। इनमें सबसे ज्यादा 2468 वाहन चालक बिना हेलमेट के पकड़े गए।यातायात पुलिस ने विशेष अभियान के तहत नो पार्किंग में खड़े 573 वाहनों, गलत नंबर प्लेट वाले 225, तीन सवारी बैठाकर चलने वाले 309 और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले 347 चालकों के चालान किए। इसके अलावा हूटर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 21 तथा मोडिफाइड साइलेंसर लगे 9 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं, मॉडल टाउन गोलचक्कर मार्ग पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के साथ आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करें, जिससे हादसों से बचा जा सके।