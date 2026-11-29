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- सीएमओ ने गठित की पांच सदस्यीय जांच समिति- पिता ने यूपी मेडिकल काउंसिल और जनसुनवाई पोर्टल पर भी की शिकायतमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। चार बार गर्भपात का दर्द झेलने के बाद जिस बेटे के जन्म से परिवार में खुशियां लौटी थीं, उसकी महज तीन दिन में मौत हो गई। अब पीड़ित पिता अपने नवजात के इलाज की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए महीनों से अस्पताल के चक्कर काट रहा है। मामला गौड़ सिटी स्थित एलवाईएफ अस्पताल का है। छपरौला निवासी गौरव कुशवाहा ने अस्पताल पर नवजात के एनआईसीयू उपचार से संबंधित पूरी मेडिकल फाइल उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। सीएमओ को पूरी रिपोर्ट दे दी गई है।गौरव ने बताया कि 14 अगस्त 2026 को उनके बेटे का जन्म हुआ था, लेकिन 17 अगस्त को एनआईसीयू में उसकी मृत्यु हो गई। पिता का कहना है कि बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने 15 अगस्त को मौखिक और 16 अगस्त को व्हाट्सएप के माध्यम से उपचार, दवाओं और जांच रिपोर्ट की जानकारी मांगी थी। उनका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर किसी बड़े अस्पताल के विशेषज्ञ से दूसरी राय लेकर बच्चे को बेहतर उपचार के लिए शिफ्ट कराना था, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी समय पर नहीं मिली।