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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम के तीरंदाजी मैदान में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आठ खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय तीरंदाजी चैंपियनशिप-2026 के लिए किया गया। बालिका कंपाउंड वर्ग में भूमि, बालक कंपाउंड वर्ग में उत्कर्ष, मयंक और अंकुश, बालक रिकर्व वर्ग में श्रीहान तथा भारतीय वर्ग में सोहम, इवान और नव्या ने चयन हासिल किया। अकादमी संचालक बालम सिंह खानी ने बताया कि प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक पिनाका आर्चरी अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुकेश शर्मा के अलावा टीएन गोविल, दीपक शंखधार, युवा क्रांति सेना के अध्यक्ष अविनाश सिंह और महासचिव कृष्णपाल चौहान मौजूद रहे।

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