Noida News: यातायात नियमों के प्रति जागरूकता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 08:26 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 08:26 PM IST
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नोएडा (संवाद)।
यातायात जागरूकता माह के तहत यातायात पुलिस की ओर से शहर में अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल मार्ग और मॉडल टाउन गोलचक्कर पर नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। वहीं, पृथला गोलचक्कर मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की अपील की।
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यातायात जागरूकता माह के तहत यातायात पुलिस की ओर से शहर में अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल मार्ग और मॉडल टाउन गोलचक्कर पर नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। वहीं, पृथला गोलचक्कर मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की अपील की।