Noida News: आठ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:04 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:04 PM IST
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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र में हत्या को अंजाम देकर लोगों में भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित करने वाले आठ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि अनुज भाटी, सक्षम शर्मा, प्रशांत उर्फ सिटटू, विक्रांत उर्फ बिट्टू, सोनू, राहुल उर्फ कालू, प्रशांत भड़ाना, हर्ष हूण हत्या जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिनके द्वारा निजी लाभ के लिए हत्या की घटना कर अवैध धन अर्जित किया जाता है। गैंग की अपराधी गतिविधियों के चलते गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
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