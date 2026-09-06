Noida News: पिंक टॉयलेट में सैनिटरी पैड की सुविधा बेअसर, कहीं मशीन खराब तो कहीं पैड ही नहीं

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(फोटो है) (चारों जगह की फोटो है)ज्योति कार्कीनोएडा। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए शहर में बनाए गए पिंक टॉयलेट में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। टॉयलेट में सैनिटरी पैड निकालने के लिए मशीनें तो लगा दी गई हैं, लेकिन कई जगह जरूरत के समय महिलाओं को पैड नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं मशीन खराब है तो कहीं मशीन के अंदर सैनिटरी पैड ही उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में पीरियड्स के दौरान अचानक जरूरत पड़ने पर महिलाओं को आसपास की दुकानों से पैड खरीदना पड़ रहा है।पिंक टॉयलेट की पड़ताल में चार स्थानों पर व्यवस्था की यही हकीकत सामने आई। इससे पहले मशीनें लगाए जाने के बाद पांच रुपये के सिक्के को लेकर भी परेशानी सामने आई थी, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। अब हजारों रुपये की ये मशीनें बिना उपयोग के लगी हुई हैं।सेक्टर-39 : मशीन लगी, अंदर पैड नहींसेक्टर-39 स्थित पिंक टॉयलेट में सैनिटरी पैड निकालने के लिए मशीन लगी हुई है, लेकिन उसके अंदर पैड उपलब्ध नहीं हैं। मशीन के खराब होने के कारण जरूरत पड़ने पर महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं।वहीं, सेक्टर-33 स्थित पिंक टॉयलेट में भी सैनिटरी पैड की मशीन लगी है, लेकिन उसमें पैड नहीं हैं। यहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि मशीन काम नहीं करती। पीरियड्स के दौरान अचानक जरूरत पड़ने पर उन्हें पास की दुकान पर जाकर सैनिटरी पैड खरीदना पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि जब मशीन से सुविधा नहीं मिलनी है तो उसे लगाने का क्या फायदा है।सेक्टर-27 स्थित पिंक टॉयलेट में भी सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभावी नहीं मिली। मशीन काम नहीं कर रही है और जरूरत पड़ने पर महिलाओं को आसपास की दुकानों का रुख करना पड़ता है।महिलाओं के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का मकसद ही यही है कि आपात स्थिति में उन्हें सैनिटरी पैड के लिए बाहर न जाना पड़े। सेक्टर-104 के पिंक टॉयलेट में भी सैनिटरी पैड की मशीन लगी है, लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर रही है। मशीन होने के बावजूद महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं।इससे साफ है कि मशीन लगाने के बाद उसके नियमित रखरखाव और संचालन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां पहुंची भावना ने बताया कि उन्होंने कभी इस मशीन को चालू हालत में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पीरियड्स के दौरान पिंक टॉयलेट में यह सुविधा बेहद उपयोगी हो सकती है। लेकिन मशीनें खराब रहने और पैड उपलब्ध नहीं होने से उन्हें दुकानों पर निर्भर होना पड़ता है। सेक्टर-63 स्थित पिंक टॉयलेट की भी स्थिति ऐसी ही है।दो तरह की मशीनें, दोनों का लाभ नहींपिंक टॉयलेट में महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा के साथ पीरियड्स के दौरान आपात स्थिति में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए अलग-अलग तरह की मशीनें लगाई गई हैं। एक मशीन डिस्पेंसर के रूप में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए है। इसमें पांच रुपये का सिक्का डालकर पैड निकालने की व्यवस्था है।वहीं, दूसरी मशीन में इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के डिस्पोजल की सुविधा है। हालांकि, दोनों ही व्यवस्थाओं का महिलाओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। पड़ताल में सामने आया कि मशीनों के खराब होने या उनमें सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं होने के कारण महिलाएं इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं।