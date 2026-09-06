Noida News: एसकेए ग्रीनआर्क में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित एसकेए ग्रीनआर्क सोसाइटी में दूसरे वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी वरिष्ठ नागरिकों का माला पहनाकर और तिलक लगाकर सम्मान किया गया। इस दौरान जिन वरिष्ठ नागरिकों का जन्मदिन था, उनसे केक कटवाया गया। एओए अध्यक्ष एसके मेहता ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक सोसाइटी की अमूल्य धरोहर हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई। समारोह में एओए सचिव प्रेम तिवारी, राज मंगल गिरी, पंकज राणा, ओपी मिश्रा और अमित सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।