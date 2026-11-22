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जेवर के दयानतपुर गांव में रविवार को भी किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे के हाईवे का सात प्रतिशत आवासीय प्लाॅट की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। किसान करीब अपनी मांगों को लेकर 115 दिन से यमुना प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना पर बैठे किसान 7 प्रतिशत आवासीय प्लाॅट के अलावा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। इस धरने में राकेश कुमार, सूवेदार सिंह, इंद्रजीत, लक्ष्मण, कुमारपाल और वीरपाल सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो