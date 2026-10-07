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Noida News: सर्विस लेन पर गंदगी से लोग परेशान

Wed, 07 Oct 2026 07:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:02 PM IST
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people trouble by cleanness
ग्रेटर नोएडा(संवाद)। चौगानपुर चौराहा स्थित सर्विस लेन पर स्वच्छता व्यवस्था बदहाल होने से राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस लेन पर नाले का गंदा पानी जमा है। इसमें पॉलीथीन, दोने-पत्तल और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। गंदगी के कारण सड़क पर कीचड़ और दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय दुकानदार सोमेश चन्द्र ने बताया कि कई महीनों से नाले की सफाई नहीं हुई है। नाला जाम होने के कारण गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इस मार्ग से रोजाना ई-रिक्शा, बाइक, स्कूली वैन और पैदल राहगीरों की आवाजाही होती है। जलभराव और कीचड़ के कारण राहगीरों को परेशानी के बीच गुजरना पड़ रहा है।
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