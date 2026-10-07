Noida News: निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

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(संवाद) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ के तत्वावधान में बुधवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) दनकौर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के 102 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा छह से आठ और माध्यमिक शिक्षा के कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया।