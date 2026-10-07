Noida News: राष्ट्रीय कबड्डी में दांव लगाएंगी कशिश

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ग्रेटर नोएडा (बीएसए)। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चीती की कबड्डी खिलाड़ी कशिश आगामी राष्ट्रीय स्तरीय केजीबीवी कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगी। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय केजीबीवी कबड्डी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के आधार पर हुआ हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग यूपी की ओर से गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में 05 अक्तूबर को राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कशिश ने मंडलीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस उपलब्धि पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राहुल पंवार और जिला बालिका शिक्षा समन्वयक विनय प्रकाश सिंह ने विद्यालय की खेल अध्यापिका चित्रापाल व खिलाड़ी को बधाई दी हैं। बीएसए ने कहा कि कशिश की यह सफलता जनपद की अन्य बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खेलों को दिए जा रहे महत्व को दर्शाती है।