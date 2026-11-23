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- सूटकेस में मिले 20.6 किलो गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपयेसेक्टर-24 पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल की संयुक्त कार्रवाईमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, बरामद गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपये है। आरोपी दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए सस्ते दामों पर गांजा लाकर नोएडा और एनसीआर में पुडय़िा बनाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे।एडीसीपी नोएडा अभय मिश्र ने बताया कि रविवार को सेक्टर-24 पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की मदद से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान सूचना के आधार पर टीम ने आरटीओ कार्यालय के पीछे गंदे नाले के पास घेराबंदी कर दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान अजय कुमार (30) निवासी गांव दाऊपुर, थाना जवां, अलीगढ़ और राजेश साह (50) निवासी जिला खगडि़या, बिहार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास मौजूद एक सूटकेस से बंडलों में रखा 20 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा पुलिस को यात्रा से संबंधित टिकट की छायाप्रति भी मिली है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दूसरे राज्यों से ट्रेन के माध्यम से कम कीमत पर गांजा खरीदकर लाते थे। इसके बाद नोएडा और एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में बेचते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-24 में प्राथमिकी दर्ज की गई है।