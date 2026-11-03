पीएनबी घोटाला: 27 खाताधारकों के खाते में लौटे 14 करोड़ रुपये, केवाईसी में लग रहा समय; आ रही ये परेशानी

पंजाब नेशनल बैंक की एच्छर गांव शाखा में खाताधारकों के साथ हुई करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अब तक 27 खाताधारकों के 14 करोड़ रुपये से अधिक वापस किए जाने की जानकारी सामने आई है। बैंक की ओर से करीब 70 प्रतिशत खाताधारकों की रकम वापस करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि रकम खाते में वापस आने के बाद भी कई खाताधारक उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) की प्रक्रिया पूरी होने में लग रहा समय है। खाताधारकों के मुताबिक केवाईसी पूरी होने में दो से तीन दिन का समय लग रहा है। ऐसे में उन्हें अपनी ही जमा पूंजी निकालने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

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