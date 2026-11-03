'तानों को बनाया ताकत': ग्रेनो में चयनित यूपी होमगार्ड हुए सम्मानित, महिलाओं ने बताई संघर्ष की अपनी-अपनी कहानी

यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में चयनित अभ्यर्थियों का रोजगार विद अंकित ( आरडब्ल्यूए) द्वारा सम्मानित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अलग-अलग जिले से लोग पहुंचे हैं। इनमें चयनित अभ्यर्थियों ने अपने सेलेक्शन के बारे में जानकारी दी। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से लोग पहुंचे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यहां पहुंची महिला अभ्यर्थियों ने बताया कि कभी परिवार और रिश्तेदारों के ताने सुनकर आंखों में आंसू आ जाते थे। उनकी बातों से हौसला टूटता था, लेकिन मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इसी जज्बे को ताकत बनाकर होमगार्ड भर्ती-2025 में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी जगह बनाई है। कभी जिन लोगों के तानों से परेशान होकर वे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं, आज वही रिश्तेदार और परिवार के सदस्य उनकी सफलता पर गर्व कर रहे हैं। अब ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।चयनित महिला अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके लिए यह मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। परिवार और रिश्तेदारों के बीच अक्सर लड़कियों के भविष्य, नौकरी की तैयारी और घर से बाहर निकलकर मेहनत करने को लेकर सवाल उठाए जाते थे। कई बार उन्हें यह सुनना पड़ता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या हासिल होगा। इन बातों से निराश होने के बजाय उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए नियमित अभ्यास किया। कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।अभ्यर्थियों के मुताबिक, शुरुआत में उनके फैसले और मेहनत पर सवाल उठाने वाले लोग अब उनकी सफलता की मिसाल दे रहे हैं। परिवार के सदस्य अब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रिश्तेदार भी फोन कर बधाई दे रहे हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। घर में अब उनके काम और मेहनत की चर्चा होती है।महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि सफलता मिलने के बाद सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि परिवार का नजरिया बदल गया है। अब बेटियों की मेहनत और काबिलियत को समझा जा रहा है। उन्होंने अन्य युवतियों को भी संदेश दिया कि दूसरों की बातों से अपना लक्ष्य न बदलें। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आज मिलने वाले ताने कल आपकी सफलता के बाद तारीफ में बदल सकते हैं।