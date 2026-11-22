डॉग और कैट फूड बताकर किया जा रहा था परिवहन

हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कंटेनर में भरे मांस को डॉग और कैट फूड बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। कंटेनर में भैंस के मांस का स्टीकर भी लगाया गया था, जिससे मांस की वास्तविक पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहे। जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में कंटेनर में भरे मांस का नियमानुसार निस्तारण भी करा दिया गया है। वहीं हिंदू वादी संगठनों ने खुफिया तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए है। वहीं अब पुलिस अब आरोपियों के पास से मिले दस्तावेज, मांस के परिवहन से जुड़ी जानकारी और इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी रही है।