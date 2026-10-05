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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Four parks in Sectors 55, 58, and 62 will be redeveloped.

Noida News: सेक्टर-55, 58 व 62 के चार पार्कों का होगा पुनर्विकास

Mon, 05 Oct 2026 06:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:43 PM IST
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Four parks in Sectors 55, 58, and 62 will be redeveloped.
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-55, 58 व 62 के चार छोटे पार्कों का पुनर्विकास कराएगा। पार्कों में चारदीवारी की मरम्मत, रंगाई-पुताई और पौधरोपण कराया जाएगा। सेक्टर-55 व 58 के अंदरूनी प्लॉट और सेक्टर-62 में डी पार्क के सामने स्थित प्लॉट का चयन किया गया है। पुनर्विकास पर 1 करोड़ 39 लाख 79 हजार रुपये खर्च होंगे। उद्यान विभाग ने टेंडर जारी कर 14 अक्तूबर तक आवेदन मांगे हैं। एजेंसी चयन के बाद काम शुरू होगा। ब्यूरो
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