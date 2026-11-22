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-13 नवंबर को ईकोटेक-12 में पकड़ा गया था हैदराबाद से आया कंटेनर-मथुरा की प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में खुलासा, चार आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल-मांस को डॉग और कैट फूड बताने का किया गया था दावा, भैंस के मांस का स्टीकर लगाकर किया जा रहा था परिवहनमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-12 क्षेत्र में पकड़े गए 28 टन मांस से भरे कंटेनर की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। मथुरा की प्रयोगशाला में हुई जांच में मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद मांस को नष्ट कराया है। इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं, जांच में आरोपियों के पास से मिला मांस के परिवहन से संबंधित बिल भी फर्जी पाया गया है।13 नवंबर 2026 को ईकोटेक-12 क्षेत्र में मांस से भरा एक कंटेनर पहुंचा था। कंटेनर हैदराबाद से दादरी की ओर आ रहा था। इसी दौरान बजरंग दल और गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं को उसमें प्रतिबंधित मांस होने की आशंका हुई। कार्यकर्ताओं ने कंटेनर को रुकवाकर इसकी सूचना बिसरख कोतवाली पुलिस को दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग की टीम को भी बुलाया गया था। टीम ने कंटेनर में रखे मांस का नमूना लेकर जांच के लिए मथुरा स्थित प्रयोगशाला भेजा था।शुरुआत में कंटेनर के मैनेजर की ओर से मांस के परिवहन से संबंधित जीएसटी और अन्य दस्तावेज होने का दावा किया गया था। मांस को प्रतिबंधित श्रेणी का नहीं बताते हुए उसके परिवहन को वैध बताया गया था। वहीं, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मांस की वास्तविक प्रकृति की जांच कराने की मांग की थी। उस समय पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई थी।अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई है। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लैब रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।