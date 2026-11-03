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Noida News: चोरी की बाइक से एनसीआर में स्नेचिंग करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल

Tue, 03 Nov 2026 09:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 09:14 PM IST
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चोरी की बाइक से एनसीआर में स्नेचिंग करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल
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- फेज-2 पुलिस ने दूसरे आरोपी को दबोचा, चोरी की बाइक, तमंचा और चार मोबाइल फोन बरामद
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में चोरी की बाइक से मोबाइल फोन छीनने और वाहन चोरी की वारदात करने वाले दो बदमाशों को फेज-2 थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में मध्य प्रदेश निवासी अमन चतुर्वेदी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी आकाश यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, चार मोबाइल फोन, एक तमंचा और तीन कारतूस बरामद हुए हैं।

एडीसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि सोमवार रात फेज-2 थाना पुलिस दादरी मेन रोड पर ग्राम भंगेल के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सलारपुर की ओर से नाले के किनारे वाली सड़क पर एक बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय अचानक बाइक मोड़कर श्मशान घाट सर्विस रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इसके बाद दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन चतुर्वेदी के पैर में गोली लग गई। उसका साथी आकाश यादव मौके पर ही पकड़ा गया। घायल अमन को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से बरामद बाइक भी ईकोटेक-2 थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। पुलिस अब बरामद चारों मोबाइल फोन के संबंध में जानकारी जुटा रही है।
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