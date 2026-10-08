Noida News: स्टेडियम में दौड़ लगा रहे युवक के साथ मारपीट

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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के आकिल पुर गांव स्थित स्टेडियम में दौड़ लगा रहे युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर का मामला सामने आया है । कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि प्यावली गांव में सुमित परिवार के साथ रहते हैं। 5 अक्टूबर को वह शाम के समय बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के आकिल पुर गांव स्थित स्टेडियम में दौड़ लगा रहा था। तभी वहां पर चीकू भाटी , जतिन नागर , प्रशांत भाटी , विशाल भाटी अपने अन्य दोस्तों के साथ पहुंचे और मारपीट की। घायल को उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार कराने के बाद घायल ने चार नामजद व अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।



