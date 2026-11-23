विज्ञापन

दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के हायर कंपनी गोल चक्कर के समीप जांच के दौरान पुलिस में एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 38 पुड़िया स्मैक व नकदी बरामद कर कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली दादरी क्षेत्र के हायर कंपनी गोल चक्कर के समीप पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान बदायूं जनपद के कुंदरा गांव निवासी सुरेंद्र जो हाल में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में रहता हैं। वह स्मैक की पुड़िया लेकर जा रहा था। सदिंग्ध लगने पर पुलिस ने रोक लिया । तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक की 38 पुड़िया बरामद की गई है।