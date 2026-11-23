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फोटो- साक्ष्य में पत्नी के मामा बने मुख्य गवाह, दोनों बेटों के बयान पाए गए विरोधाभासी-अदालत ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगााया, नहीं भरने पर होगी होगी अतिरिक्त सजामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। जिला जज अतुल श्रीवास्तव ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में अजय भदौरिया निवासी कानपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।डीजीपी अपराध ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि 8 नवंबर 2022 की रात लगभग 9 बजे अजय भदौरिया ने अपनी पत्नी अनीता के साथ किराए के कमरे में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के समय उसके दोनों बेटे कमरे के बाहर मौजूद थे। उन्होंने शोर मचाया और अपनी नानी और मामा को घटनास्थल पर बुलाया। मामा ने अदालत में बयान दिया कि उसने खिड़की से देखा कि अजय ने अपने बैग से चाकू निकालकर पहले अनीता के गले पर, फिर हाथ पर और बाद में पीठ पर वार किया। दरवाजा खोलने पर अनीता जमीन पर पड़ी थी और कमरे में खून फैला था। मामले में दोनों बेटों ने अदालत में यह कहानी बनाई कि बाहर से आए किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मां की हत्या की, लेकिन अदालत ने इस दलील को विश्वसनीय नहीं माना। वहीं आरोपी ने अपने बयान में किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। हत्या के अपराध में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि चाकू का इस्तेमाल करना और उसका लाइसेंस न होना अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है।