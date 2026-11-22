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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मेट्रो की एक कमर्शियल यूनिट से फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य सामान गायब होने का आरोप लगा है। यूनिट मालिक की शिकायत पर सेक्टर-113 थाना पुलिस ने किरायेदार फर्म और उसके पार्टनरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मालिक ने बकाया किराया मांगने और कानूनी नोटिस भेजने के बाद यूनिट पर पहुंचने पर सामान गायब पाया।प्रशांत कुमार गुप्ता, जो सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली सिलिकॉन सिटी में एक कमर्शियल यूनिट के मालिक हैं। उन्होंने 13 फरवरी 2025 को यह यूनिट मेसर्स एमेनिटी टेवर्न एलएलपी को सात साल के लिए किराये पर दी थी। लीज एक फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2032 तक के लिए थी। शिकायत के अनुसार, यूनिट सौंपते समय फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान भी किरायेदार को इस्तेमाल के लिए दिए गए थे। किरायेदार फर्म 30 हजार रुपये मासिक किराये का भुगतान करने में लगातार चूक कर रही थी। इस पर मालिक ने आठ दिसंबर 2025 को कानूनी नोटिस भेजा था। ईमेल के जरिये बकाया भुगतान को लेकर बातचीत हुई, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। आठ सितंबर 2026 को अंतिम नोटिस भेजकर बकाया चुकाने को कहा गया था।