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ग्रेटर नोएडा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज देव दिवाली श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी।शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ नवादा स्थित श्री शीतला माता मंदिर, सेक्टर अल्फा, बीटा और गामा के मंदिरों में श्रद्धालु दीप जलाएंगे। इसके अलावा आवासीय सोसाइटियों और सामुदायिक स्थलों पर भी दीपदान किया जाएगा। श्री शीतला माता मंदिर के आचार्य चेतन गिरि महाराज ने बताया कि मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बाद देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा आज रात 8:23 बजे तक रहेगी। आज दीपदान के लिए प्रदोष काल शाम 5:24 बजे से रात 8:06 बजे तक शुभ रहेगा।

संवाद न्यूज एजेंसी