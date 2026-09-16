Noida News: जिले में आज जलेंगे आशीर्वाद के दीये
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 08:41 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 08:41 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में आज आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित होगा। इसका उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से सेवा और जनकल्याण के संकल्प को मजबूत करना है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकारी कार्यालयों, भवनों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी अपने घरों पर आशीर्वाद का दिया जलाएंगे। दादरी के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि गोष्ठी, नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में टूल किट वितरण और दीपदान होगा। इसके अलावा जेवर, सूरजपुर, दनकौर और बिसरख में भी विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो
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