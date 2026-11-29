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शहर में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर ऑटो चालक एसोसिएशन में नाराजगी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि ई-रिक्शा चालक सड़कों और चौराहों पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। वहीं, शहर में करीब 29 हजार ई-रिक्शा और 19 हजार ई-ऑटो बिना किसी पाबंदी के संचालित हो रहे हैं। इससे ऑटो चालकों के साथ भेदभाव हो रहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और उनके संचालन पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

