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- विदेशी नागरिकों को नौकरी का झांसा देकर भारत लाने से लेकर साइबर ठगी कराने तक फैला था नेटवर्क- दो मास्टरमाइंड दुर्ग निवासी सुनील कुमार विश्वकर्मा और बुलंदशहर निवासी सुशील भाटी के विदेश भागने की आशंकामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और साइबर स्लेवरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मलयेशिया और इंडोनेशिया के नागरिकों को नौकरी का झांसा देकर भारत लाने और उनसे उनके ही देश के लोगों के साथ साइबर ठगी कराने वाले नेटवर्क में चार से अधिक मास्टरमाइंड और प्रमोटर पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस इनकी भूमिका, विदेशी संपर्कों और आर्थिक लेनदेन की कडि़यां जोड़ने में जुटी है। इस मामले में पीजी के संचालक ब्रह्म प्रकाश चौहान और उसके बेटे दीपांशु चौहान की गिरफ्तारी के बाद अब गिरोह के अन्य मददगारों की तलाश तेज कर दी गई है।पुलिस जांच में दो प्रमुख मास्टरमाइंड के नाम सामने आए हैं। इनमें दुर्ग, छत्तीसगढ़ निवासी सुनील कुमार विश्वकर्मा और बुलंदशहर निवासी सुशील भाटी शामिल हैं। दोनों के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इनके भारत और विदेश में मौजूद संपर्कों का पता लगा रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि विदेशी नागरिकों को नौकरी का प्रस्ताव किसने दिया, उनके भारत आने की व्यवस्था किसने की।जांच में सामने आया है कि फेज-2 क्षेत्र में सॉफ्टवेयर कंपनी की आड़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इसमें मलयेशिया और इंडोनेशिया के नागरिकों को नौकरी देने का झांसा देकर भारत बुलाया गया था। इन नागरिकों को सेक्टर-126 स्थित एक पीजी में ठहराया गया था। आरोप है कि यहां उन्हें बंधक जैसी परिस्थितियों में रखकर उनके ही देश के लोगों को निवेश के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। साइबर अपराध के लिए एपीके फाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। ठगी को अंजाम देने के लिए विदेशी नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में बातचीत करने वाला विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया था। इससे वे आसानी से अपने देश के लोगों से संपर्क कर उनका भरोसा जीतते थे।इसके बाद निवेश के नाम पर उन्हें रकम जमा करने के लिए तैयार किया जाता था। पुलिस अब इस सॉफ्टवेयर को उपलब्ध कराने वालों और इसके संचालन से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। पीजी के किराये का एग्रीमेंट भी मास्टरमाइंड सुनील कुमार विश्वकर्मा और सुशील भाटी के नाम पर होने की जानकारी सामने आई है। पीजी संचालक और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस किराये के भुगतान, समझौते और विदेशी नागरिकों के ठहरने से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।