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दादरी तिराहे पर जाम से निजात दिलाने के लिए व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी से 100 मीटर के दायरे में ऑटो हटाने की मांग की है। व्यापारी सोनू सिंघल ने बताया कि तिराहे से तीनों ओर जाने वाली सड़कों पर ऑटो खड़े रहते हैं। इससे सड़क का अधिकांश हिस्सा घिर जाता है और हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। व्यापारियों ने लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए तिराहे से 100 मीटर के दायरे में ऑटो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।



