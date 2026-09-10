Noida News: नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:07 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:07 PM IST
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नोएडा। निजी कंपनी में एचआर के पद पर काम कर रही युवती ने नौकरी बदलने के दौरान एक युवक पर धोखे से फ्लैट पर बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर कोतवाली फेज थ्री पुलिस ने आरोपी मोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कन्नौज निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि वह एक निजी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत थी। वह नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में बेहतर अवसर तलाश रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मोनू नाम के युवक से हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे दूसरी कंपनी में नौकरी लगवाने और अच्छी सैलरी दिलाने का भरोसा दिया। युवती के मुताबिक, नौकरी और बेहतर वेतन की बात पर उसे आरोपी पर विश्वास हो गया। आरोप है कि इसके बाद मोनू ने नौकरी से संबंधित बातचीत करने के बहाने उसे मामूरा स्थित एक फ्लैट पर बुलाया। वहां पहुंचने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। युवती ने विरोध किया और किसी तरह वहां से निकलकर सीधे थाने पहुंची। कोतवाली प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि युवती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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