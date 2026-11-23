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यमुना सिटी (संवाद)। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर स्थित भारत पब्लिक स्कूल में 22 नवंबर को आयोजित ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रज्ञान पब्लिक स्कूल, जेवर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। एक्सपीरियंस श्रेणी में वंश भारद्वाज, नैतिक सिवाच, कुनाल, गुंजल, अब्दुल अहद, दक्ष वर्मा और वैभव वर्मा ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं फ्रेशर्स श्रेणी में आदित्य, कपिश, सारस और तरुण ने स्वर्ण पदक हासिल किए। लक्ष्य, ऋषभ, हुजैफ और पुटिन ने रजत, जबकि आशीष और प्रिंस ने कांस्य पदक जीते। विद्यालय प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी सफलता का श्रेय मेहनत और नियमित अभ्यास को दिया।

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