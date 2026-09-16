ईमानदारी व न्याय का करें पालन : आचार्य
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 04:58 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 04:58 PM IST
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सोहना। लोगों को सत्य व सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। संसार की समस्त व्यवस्था के पीछे परम शक्ति विद्यमान है। ईश्वर न्यायकारी होता है जो व्यक्ति को गलत मार्ग से हटाने का समय-समय पर संदेश देता है। यह बात आचार्य योगेश भारद्वाज ने सोहना आर्य समाज द्वारा आयोजित वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रम में भक्तों के समक्ष कही। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को जीवन में न्याय और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, जिससे समाज दूषित न हो सके। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय भजन उपदेशक पं. दिनेश पथिक ने भजनों से सभी को ओतप्रोत कर डाला। संवाद
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