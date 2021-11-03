Gurugram News: हिंदी दिवस-पखवाड़े का खर्च वार्षिक बजट से होगा

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गुरुग्राम। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी ने हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाने को लेकर संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। परिषद की ओर से 26 अगस्त 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के दौरान होने वाले कार्यक्रमों का खर्च संस्थानों को अपने वार्षिक बजट से करना होगा। संस्थानों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी रहेगी। परिषद ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यक्रमों के लिए अलग से बजट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। संवाद