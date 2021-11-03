संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले में बीएलओ ड्यूटी पर लगाए गए जिन शिक्षकों का चुनाव संबंधी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल अपने मूल विद्यालय वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल पहुंचकर शिक्षण कार्य करना होगा। वहीं, 25 से 27 नवंबर तक डाइट गुरुग्राम में आयोजित होने वाले आवासीय प्रशिक्षण के लिए चयनित कला अध्यापकों को भी डाइट में रिपोर्ट करना होगा।खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों श्रेणियों के शिक्षकों की निर्धारित स्थान पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। आदेशों का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।