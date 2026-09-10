Gurugram News: 12 और 13 सितंबर को लगेंगे विशेष कैंप
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:27 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:27 PM IST
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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम 12 और 13 सितंबर को वाटर बिलिंग व वाटर मीटर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित करेगा। इन कैंपों का उद्देश्य नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत नए मीटर लगाने, रिकॉर्ड सुधारने और बिल संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। ये कैंप 12 सितंबर को सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक वार्ड-29 के 4/8 मरला कम्युनिटी सेंटर और वार्ड-25 के सुखराली कम्युनिटी सेंटर में भी कैंप आयोजित होगा। ब्यूरो
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