Gurugram News: शिवसेना ने ललित क्रांतिकारी को बनाया जिला अध्यक्ष

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गुरुग्राम। शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शिवसेना गुरुग्राम की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों शिवसैनिकों ने भगत सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान सुमित मलिक को राज्य प्रमुख और ललित क्रांतिकारी को जिला अध्यक्ष गुरुग्राम की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में शिवसेना हरियाणा के राज्य प्रमुख नीरज सेठी ने चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में लोगों को स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया। संवाद